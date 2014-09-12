ЄС може обійтися без російського газу 9 місяців - євродепутат

Держави Європейського Союзу за рахунок своїх власних ресурсів та альтернативних постачальників могли би обійтися без поставок газу з Російської Федерації упродовж дев'яти місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві сказав депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський.

"Ще рік тому проводилося дослідження, і якби ЄС хотів використати газ, як санкцію, то після повного перекриття імпорту газу з Росії Євросоюз протримається 9 місяців за рахунок використання газу зі сховищ, поставок з Алжиру, Норвегії, газу LNG з Америки", - відзначив він.

Євродепутат зауважив, що це призвело б до серйозних проблем в Росії, котра наповнює свій бюджет головним чином за рахунок коштів, які отримує з продажу газу.

Вольський також звернув увагу, що ціни на нафту, продажі якої теж є важливим джерелом доходів для росіян, упали вже до рівня 98 доларів за барель.

За його словами, за деякими оцінками, бюджет РФ балансується за умови якщо нафта коштує 100-120 доларів за барель.

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Депутат наголосив, що Європейський Союз насправді має величезний арсенал методів впливу на Російську Федерацію, серед яких санкції у сфері ядерної енергетики чи відключення Росії від системи SWIFT.

"Немає дефіциту ідей, є дефіцит волі, аби діяти", - cказав Саріуш-Вольський.

Він зазначив, що прийнята західним світом концепція впливу на Росію для того, аби вона припинила агресію проти України, передбачає, що рано чи пізно власне через економічні проблеми Росія буде змушена зупинитись.

Росія є одним із найбільшим постачальників газу до ЄС з близько 30% часткою на ринку. Деякі держави ЄС - у першу чергу Східної Європи - імпортують з РФ від 70 до 98% необхідного їм газу.