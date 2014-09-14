Коболєв: Приватні газовидобувні компанії відмовилися допомогти у створенні резерву газу

Приватні компанії-добувачі газу в Україні болісно відреагували на пропозицію "Нафтогазу" закачувати 50% видобутого газу в ПСГ до 1 січня 2015 року. Де-факто вони відмовилися брати участь у створенні резервного запасу газу для країни. Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"До початку опалювального сезону ми розраховуємо, що вдасться створити ресурс в ПСГ не менше 17 млрд кубометрів", - зазначив він.

Читайте такожУкраїна буде щоденно інформувати ЄС про запаси газу в сховищахЗа словами Коболєва, зараз в українських ПСГ - близько 16 млрд кубометрів газу. З них "Нафтогазу" належить близько 12 млрд.

Як зазначає Коболєв, у наступному зимовому сезоні приватні компанії будуть мати у своєму розпорядженні 2,7 млрд кубометрів газу (якщо брати до увагу чистий видобуток приватних компаній, а також видобуток газу за договорами про спільну діяльність з держкомпаніями).

В основному цей обсяг буде поставлено промисловим споживачам за прямими договорами. Ціна для них встановлюється національним регулятором і повинна бути ринковою, тобто відповідати цінам, за якими Україна може купувати імпортний газ, уточнює Коболєв.