Світові ціни на нафту опустилися нижче $97

Ціни на нафту Brent впали до мінімуму більше двох років нижче $97 за барель через слабкі макроекономічні показники Китаю - одного з найбільших у світі споживачів енергоносіїв, повідомляє Reuters.

Зранку ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,54 до $96,57 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,07 до $91,20.

Зростання фабричного виробництва в Китаї у серпні було мінімальним за 6 років, а вироблення електроенергії скоротилося вперше за чотири роки.

"Очевидно, що економічне зростання Китаю - одна з рушійних сил зростання світової економіки і попиту на нафту. З огляду на поточні дані, зростання споживання нафти буде відставати від зростання видобутку", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Лівія планує підвищити видобуток до 1 мільйона барелів на добу в жовтні. На думку міністрів нафтової промисловості країн Перської затоки, ОПЕК не буде скорочувати видобуток, поки ціни не впадуть нижче $85 за барель.

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Ціни можуть піднятися за рахунок геополітичних подій, якщо вони створять загрозу світовому видобутку, вважають аналітики.

"Якщо щось буде загрожувати видобутку в Іраку або постачанню нафти і газу в Україну, можна очікувати значнішого, ніж зазвичай, зростання цін", - сказав Спунер.

США у п'ятницю оголосили про новий етап санкцій проти російських банків, оборонного сектору і нафтової галузі, включаючи заборону американським виробникам продавати обладнання для розвідки нафти найбільшим російським компаніям, - "Газпрому", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу" і "Роснефти".