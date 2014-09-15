У Росії прогнозують падіння експорту нафти і зниження ціни на газ

Росія скоротить експорт нафти в найближчі три роки, про це йдеться в матеріалах Мінфіну з посиланням на уточнені розрахунки Мінекономрозвитку, пишуть "Ведомости".

Читайте такожСвітові ціни на нафту опустилися нижче $97Так, у 2015 р. експорт нафти може скоротитися на 4%, в 2016 р. - на 6% та у 2017 - на 8% порівняно з рівнем, закладеним у федеральному бюджеті і бюджетній стратегії до 2017 р.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96При цьому прогнозується істотне зростання експорту нафтопродуктів - у 2015 р. на 14%, в 2016 р. - на 15% та у 2017 - на 16%.

Мінекономрозвитку РФ також очікує зростання експорту природного газу. При цьому середньоконтрактна ціна закладається на рівні $289 за 1000 кубометрів, тоді як бюджет зверстаний з розрахунку $316. Прогноз світових цін на нафту Urals в 2015-2017 роках залишається колишнім - $100 за барель.

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