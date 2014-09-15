Україна збільшила запаси газу в сховищах до 16,218 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах із 6 до 13 вересня збільшилися на 1,7% - до 16,218 млрд кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн. кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може становити близько 5-7 млрд кубометрів.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з вересня він почав працювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю відійти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт із словацькою стороною.

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Поки що, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна лише на 50% зможе покрити необхідність в імпортному «блакитному паливі» за рахунок поставок з ЄС.

«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.