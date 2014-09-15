Україна за два тижні отримала зі Словаччини 352 млн кубометрів газу
Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн кубометрів.
Україна за два тижні роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 352,148 млн кубометрів природного газу.
Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, середньодобові поставки газу з 1 по 14 вересня становили 25,153 млн кубометрів.
Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн кубометрів.
Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом із 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.
При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).
Читайте такожУкраїна отримує газ зі Словаччини по $330
Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому».
Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.