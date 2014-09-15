Україна за два тижні отримала зі Словаччини 352 млн кубометрів газу

Україна за два тижні роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 352,148 млн кубометрів природного газу.

Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, середньодобові поставки газу з 1 по 14 вересня становили 25,153 млн кубометрів.

Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом із 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).

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Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.