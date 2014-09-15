Обсяги поставок російського газу через Україну до Словаччини не зменшилися

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream, попри повідомлення ЗМІ про зниження «Газпромом» транзиту через Словаччину, не зафіксувала скорочення поставок російського газу, що транспортується через територію України, повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на сьогоднішній ранок Eustream не зафіксував падіння тиску і обсягів поставок газу, що транспортується зі сходу до Європейського Союзу через станцію Велке Капушани на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, словацька газова компанія SPP минулого тижня зафіксувала обмеження у поставках російського газу на рівні близько 10%. Компанія не повідомляла, наскільки поставки впали у реальних обсягах порівняно з початком місяця або середніми показниками минулого року.

Словаччина виявилася однією з чотирьох країн, які минулого тижня оголосили про зменшення поставок газу з РФ, яка є одним із найбільших постачальників цього палива для 28-ми держав Європейського Союзу.