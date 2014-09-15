Росія в липні скоротила транзит газу через територію України на 33%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-липні 2014 року скоротився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 41,78 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в липні 2014 року транзит природного газу скоротився порівняно з липнем 2013 року на 33% - до 5,209 млрд куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейсьихі країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.