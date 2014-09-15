Газова зустріч 20 вересня не відбудеться. Росію не влаштувала дата

Тристороння зустріч України, Росії та ЄС з вирішення спірних газових питань 20 вересня у Берліні не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлене Холзнер.

За її словами, запропонована дата не влаштувала російську сторону.

"Російську сторону не задовольнила запропонована дата (20 вересня). Зараз ми працюємо над новою датою, яка задовольнить всі сторони", - сказала вона.

Крім того, Холзнер повідомила, що потоки російського газу в ЄС - в нормі.

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Як повідомляв УНІАН, тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань повинна була відбутися 20 вересня у Берліні.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим.

Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, у той час як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.