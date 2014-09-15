Україна в липні скоротила імпорт газу в 9 разів

Україна за січень-липень 2014 року збільшила імпорт природного газу на 18,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 14,722 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в липні 2014 року імпорт природного газу скоротився порівняно з липнем 2013 року у 9 разів - до 0,221 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Після зміни української влади в лютому поточного року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

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Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнення з України боргу за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.