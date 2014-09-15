Комплекс з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС готовий на 70%

Найбільша в Україні Запорізька атомна електростанція завершила 70% будівельних робіт за проектом комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (РАВ), загальна вартість якого 297 млн грн.

«Реалізація цього проекту почалася в 2006 році і має завершитися до 2017 року. На сьогодні будівля комплексу побудована більше ніж на 70 відсотків», - йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, на 2014 рік заплановано виготовлення 209,9 тонн металоконструкцій, в той час, як в 2013 році було вироблено близько 40 тонн.

«Більша половина - 160 тонн - вже виготовлена», - наголошується в повідомленні.

Металоконструкції виготовляються в основному на майданчику ремонтно-механічного цеху заводу будівельних конструкцій (ЗБК).

«Однією зі складних робіт є виготовлення герметичних дверей. Одні такі двері в середньому важать 1 тонну. Застосовуються матеріали з протипожежними властивостями і товстолистовий метал. Всього заплановано виготовити 32 гермодверей. 22 з цієї кількості вже виготовлені і встановлені в приміщеннях КП РАВ», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 000 МВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.