Україна в липні знизила споживання газу на 31%

Україна в січні-липні 2014 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 14,6% - до 26,022 млрд кубометрів.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу в липні 2014 року скоротилося порівняно з липнем 2013 року на 31,3% - до 1,354 млрд кубометрів.

Видобуток газу в Україні, без урахування «Чорноморнафтогазу», за сім місяців 2014 року становив 11,508 млрд куб. м, що на 2,5% більше показника за аналогічний період 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.