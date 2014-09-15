Росія продовжує постачати Польщі менші обсяги газу

Польська національна нафтогазова компанія PGNiG продовжує отримувати менше газу, ніж замовляє в російського "Газпрому", який досі не пояснив причину такої ситуації.

Про це повідомила УНІАН прес-служба польської компанії в понеділок, відповідаючи на запит агентства.

"PGNiG не отримала від "Газпрому" пояснень менших поставок, ніж компанія замовляє", - зазначила прес-служба.

Польська компанія підкреслила, що діючий контракт дозволяє їй замовляти у російського монополіста таку кількість газу, яка б не перевищувала максимального рівня, визначеного в документі.

"Обсяги, що замовляла PGNiG, були менші, тобто це відповідає умовам контракту", - повідомила компанія.

Прес-служба зазначила, що ситуація з поставками залишається такою самою, як і наприкінці минулого тижня.

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Минулої п'ятниці, 12 вересня, контрольована польською державою компанія PGNiG повідомила про скорочення дефіциту поставок російського газу з РФ у четвер порівняно з середою, коли польська компанія недоотримала 45% замовленого газу. Водночас вона не уточнила розмір цього дефіциту. У понеділок і вівторок компанія недоотримала 20 і 24 відсотків російського газу.

Ряд польських експертів вважають, що РФ із початку минулого тижня спеціально почала скорочувати поставки газу до країн Європейського Союзу для того, щоб змусити ЄС не вводити нові санкції проти неї за її дії в Україні. Крім того, Росія може прагнути заблокувати поставки газу з ЄС в Україну або їй просто не вистачає газу для того, щоб задовольнити збільшений попит в умовах невирішеного газового конфлікту з Україною. Попередня газова суперечка в січні 2009 року призвела до скорочення поставок російського газу до ЄС, близько половини якого поставляється через українську територію.