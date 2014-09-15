Україна збільшила імпорт нафти на 37%

Україна в січні-липні 2014 року збільшила імпорт нафти порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 37,2% - до 305,2 тис. тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

При цьому, в липні імпорт нафти не здійснювався.

Поставки нафти (власного видобутку та імпорт) на нафтопереробні заводи України в січні-липні 2014 року скоротилися порівняно з січнем-липнем 2013 року на 5,6% - до 1,656 млн. тонн. У липні поточного року цей показник скоротився порівняно з липнем 2013 року на 16,7% - до 190 тис. тонн.

Видобуток нафти за 7 місяців 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,4% - до 1,621 млн. тонн. У липні 2014 року видобуток нафти скоротився порівняно з липнем 2013 року на 9,1% - до 230,7 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ в січні-липні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-липнем 2013 року на 0,6% - до 1,799 млн. тонн. У липні переробка скоротилася порівняно з тогорічним показником на 25,1% - до 202,1 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила імпорт нафти порівняно з 2012 роком у 2,3 разу - до 659,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у 2013 році скоротилася порівняно з 2012 роком на 26,1% - до 3,377 млн. тонн.

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