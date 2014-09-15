"Газпром" продовжує поставляти Словаччині на 10% менше газу

Словацька національна газова компанія SPP продовжує отримувати приблизно на 10% менше газу, ніж вона замовляє у російського "Газпрому". Про це УНІАН у понеділок повідомив прес-секретар словацької компанії Петро Беднар.

"SPP сьогодні знову отримала на 10% менше газу", - зазначив він, підкресливши, що це не позначилося на клієнтах компанії.

За словами Беднара, приблизно на стільки ж менші поставки були зафіксовані минулими вихідними.

Раніше сьогодні словацький оператор Eustream повідомив про стабільні поставки російського газу до країни, який поставляється через територію України. Минулого тижня поінформоване джерело сказало агентству, що Eustream не фіксує зниження поставок російського газу через те, що порівнює дані домовлені між "Газпромом" і SPP обсяги поставок палива на добу з тими, що були фізично прокатані.

SPP порівнює дані за обсягом, який вони замовляють у "Газпрому" і який компанія погоджується поставити.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня SPP повідомила, що почала отримувати приблизно на 10% менше газу з РФ починаючи з вівторка, 9 вересня, не уточнивши, наскільки поставки впали в реальних обсягах порівняно з початком місяця або середніми показниками минулого року.

Словаччина виявилася однією з чотирьох країн, які оголосили про зменшення поставок газу з РФ, разом із Німеччиною, Австрією та Польщею.

Деякі експерти вважають, що Росія меншими поставками хоче заблокувати поставки газу з ЄС в України, яка найбільші надії покладає саме на можливості словацької газотранспортної системи.