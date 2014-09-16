Ціна нафти незначно зросла, але залишається нижче $98 за барель

На світових торгах у вівторок, 16 вересня, ціни на нафту Brent тримаються близько $98 за барель, піднявшись з дворічного мінімуму, передає Reuters.

Читайте такожУкраїна збільшила імпорт нафти на 37%Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,14 до $98,02 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,07 до $92,85.

Зростанню цін заважають слабкі показники промислового виробництва в США і Китаї - найбільших у світі споживачів нафти.

Зростання промислового виробництва в Китаї в серпні було мінімальним за шість років, а в США обсяг виробництва знизився в минулому місяці вперше за сім місяців. Надалі цінам можуть надати підтримку скорочення видобутку нафти і зростання споживання з настанням зими, при цьому Саудівська Аравія в серпні знизила видобуток на 400.000 барелів на добу.

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