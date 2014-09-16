Санкції зірвали кредитування структур "Газпрому" на $520 млн

Тендери на організацію кредитів у цілому на $520 млн для «дочки» «Газпрому» - Новоуренгойского ДХК скасовані 12 вересня, пишуть "Ведомости" з посиланням на РБК.

Згідно з даними сайту держзакупівель, оголошення про організацію двох кредитів - п'ятирічного на $220 млн і на 4,5 року на $300 млн - з'явилося в кінці липня. Ставка по кредиту в американській валюті не повинна була перевищувати LIBOR + 4,15% річних. Розмір одноразової комісії за організацію кредиту - не більше 1%. «Газпром» планував надати гарантії за цими кредитами.

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"Завершити прийом заявок планувалося до 27 серпня, потім тендер був продовжений до 9 вересня поточного року, а його переможця передбачалося озвучити 19 вересня. Однак 12 вересня, через дві години після публікації нових санкцій США, тендер був скасований. Хоча «Газпрому» поки не заборонений доступ на американський фінансовий ринок, але у праві купувати американські технології і обладнання для нафтових шельфових і арктичних проектів, а також для видобутку сланцевої нафти вже відмовлено.

Новоуренгойский ДХК повинен виробляти 400 000 т поліетилену в рік.

Читайте такожЧистий прибуток "Газпрому" за перший квартал впала на 41%Із звітності «Газпрому» випливає, що в останні півроку компанія брала великі кредити у російських банків: у липні компанія залучила дворічний кредит Альфа-банку на $400 млн під 3,25% річних, а в квітні - трирічний кредит на 19,75 млрд руб. Ощадбанку під 8,73%. Загальний борг «Газпрому», за даними Bloomberg, на кінець I кварталу 2014 р. становив $54,8 млрд.