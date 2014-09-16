В уряді Фінляндії розкол через бажання прем'єра співпрацювати з Росією

Фінський міністр охорони навколишнього середовища Віллі Нійністе заявив, що його партія «Зелений союз» покине уряд країни в разі попереднього схвалення кабміном спільного проекту енергокомпанії Fennovoima з «Росатомом» щодо будівництва АЕС в Пюхяйоки, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Рішення з цього проекту буде оголошено в четвер.

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Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"Раніше глава кабміну заявив, що санкції Заходу проти Росії не призведуть до заморожування проекту Fennovoima з «Росатомом». У квітні «Росатом» став власником 34% акцій Fennovoima, спільно з якою росіяни планують побудувати АЕС Hanhikivi-1 на півночі Фінляндії.