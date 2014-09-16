Южно-Українська АЕС відключила від мережі блок №1 для ремонту

Южно-Українська АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для проведення планового ремонту.

Згідно з повідомленням НАЕК «Енергоатом», блок відключено 16 вересня о 1:30.

Станом на 16 вересня в роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків атомних електростанцій.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС - 36-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 9-та доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької ЕС - 4 720 МВт, для Рівненської АЕС - 2 780 МВт, для Южно-Української АЕС - 1 820 МВт, для Хмельницької АЕС - 600 МВт.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).