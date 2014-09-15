Президент «Енергоатому» провів зустріч з представниками держбанків України

Згідно з прес-релізом компанії, під час наради глава атомної енергогенеруючої компанії зазначив, що в рамках розпорядження уряду України, перед "Енергоатомом" стоїть завдання в максимально короткий термін налагодити співпрацю з державними банками.

"Програма імпортозаміщення, реалізована "Енергоатомом", передбачає переклад не тільки кредитних, але й зарплатних проектів на обслуговування в банківських установах України. Для "Енергоатому" як державної компанії було б логічним рішенням перейти на обслуговування в державних банках", - цитує прес-служба «Енергоатому» слова Недашковського.

Під час наради відбулася коротка презентація послуг з обслуговування зарплатних проектів, що надаються Ощадбанком, «Укрексімбанком» та «Укргазбанком».

Зокрема, як наголошується в повідомленні «Енергоатому», представник «Ощадбанку» зазначив, що 100% вкладів клієнтів банку гарантуються державою.

«Ощадбанк» інтенсивно розвиває мережу своїх відділень і спектр надаваних послуг. Дуже скоро всі зможуть переконатися, що рівень обслуговування в нашому банку нітрохи не гірший, ніж у комерційних банках», - цитує прес-служба слова банкіра.

Разом з тим, представники відокремлених підрозділів "Енергоатому" відзначили брак уваги з боку державних банків до роботи з персоналом атомних станцій, у результаті чого відсоток охочих перевести свої зарплатні проекти в держбанки залишається невисоким.

Підводячи підсумки наради, Недашковський закликав співробітників компанії переходити на обслуговування в державні банки, а представників банків врахувати зауваження до їхньої роботи.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.