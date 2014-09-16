«Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії на 28%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-серпні 2014 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28,4% - до 17,278 млрд грн, говориться у звіті компанії.

Розрахунки «Гуртового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію у січні-серпні 2014 року склали 15,614 млрд грн, що становить 90,4%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 6,049 млрд грн.

«Недоплата ДП «Енергоринок» за 8 місяців 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» склала 1,664 млрд грн, що на 1,294 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року», - йдеться в звіті компанії.

Вироблення електроенергії компанією за 8 місяців поточного року збільшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року до 56,59 млрд кВт/год з 55,085 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) прийняла рішення з 1 липня підвищити тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом», оператора усіх діючих атомних електростанцій України, на 0,3% - до 30,31 коп. за кВт/год з 30,23 коп. за кВт/год.

З 1 травня НКРЕ підвищила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/год з 27,78 коп. за кВт/год., з 1 квітня - на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/год з 23,08 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужностю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.