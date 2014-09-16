"Газпром": стосунки з "Нафтогазом" залежать від погашення ним боргу

У газовому гіганті «Газпромі» заявляють, що взаємини з «Нафтогазом України» залежать «від вирішення питання погашення заборгованості».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації за підсумками засідання ради директорів «Газпрому».

«Рада директорів розглянула інформацію про стан і перспективи взаємин ВАТ «Газпром» і господарюючих суб'єктів України в газовій сфері. Було відзначено, що заборгованість «Нафтогазу України» перед «Газпромом» за поставлений газ становить близько 5,3 млрд дол. У зв'язку з хронічними неплатежами «Нафтогаз України», в повній відповідності з діючим контрактом купівлі-продажу, переведено на систему передоплати. Перспективи взаємин компаній в цьому напрямі повністю залежать від вирішення питання погашення заборгованості», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що окрема увага була приділена поставкам російського газу європейським споживачам через територію України в майбутньому осінньо-зимовому періоді. Учасники засідання відзначили, що надійність цих поставок може бути забезпечена лише за умови суворого виконання «Нафтогазом України» контракту на транзит.

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«Рада директорів доручила правлінню продовжити роботу в рамках укладених між «Газпромом» і «Нафтогазом України» контрактів про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України і про купівлю-продаж природного газу, включаючи врегулювання заборгованості українською компанією за поставлений газ», - говориться в повідомленні.

Правлінню також доручено вжити заходів щодо мінімізації ризику зриву транзитних поставок газу європейським споживачам в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

Як повідомляв УНІАН, після зміни української влади в лютому цього року Росія ухвалила рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно, і, як відзначив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнення з України боргу за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.