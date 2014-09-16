У Росії готові провести тристоронню зустріч щодо газу «з понеділка»

Тристороння зустріч у форматі Росія-ЄС-Україна щодо газу відбудеться 22 вересня, повідомив у вівторок глава Міненерго Росії Олександр Новак, передає Прайм.

"Як ви знаєте, ми пропонували провести зустріч 6 вересня, але ми отримали від ЄК зустрічну пропозицію призначити її на суботу (20 вересня). Однак, в Сочі в цей час проходитиме економічний форум, тому ми готові зустрічатися з понеділка", - сказав міністр.

Як раніше повідомлялося, мета майбутніх переговорів - забезпечити на найближчу зиму безперервні поставки газу через територію України в Євросоюз, а також відновлення постачань російського газу на адресу "Нафтогазу України".

Як повідомляв УНІАН, тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань повинна була відбутися 20 вересня у Берліні.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною із пропозицій, у той час як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.