ЗМІ: "Газпром" скоротив постачання газу до Словаччини вже на 25%

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на дані словацької національної газової компанії SPP.

Згідно з повідомленням, обсяг поставок скоротився вже на 25%, тоді як з минулого тижня скорочення становило лише 10%.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня SPP повідомила, що почала отримувати приблизно на 10% менше газу з РФ починаючи з вівторка, 9 вересня, не уточнивши, наскільки поставки впали в реальних обсягах порівняно з початком місяця або середніми показниками минулого року.

Читайте такожУкраїна за два тижні отримала зі Словаччини 352 млн кубометрів газуСловаччина виявилося однією з чотирьох країн, які оголосили про зменшення поставкок газу з РФ, поряд з Німеччиною, Австрією і Польщею.

Експерти вважають, що Росія меншими поставками хоче заблокувати поставки газу з ЄС до України, яка найбільші надії покладає саме на можливості словацької газотранспортної системи.