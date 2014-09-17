Нафта дешевшає на тлі заяв ОПЕК про можливе скорочення видобутку

На світових торгах в середу, 17 вересня, ціни на нафту Brent тримаються близько $99 за барель після різкого підвищення напередодні на тлі очікувань скорочення видобутку ОПЕК, передає Reuters.

Читайте такожВ Росії прогнозують падіння експорту нафти і зниження ціни на газТак, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,06 до $98,99 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,13 до $94,75.

На цьому тижні ціна Brent знизилася до мінімуму за 26 місяців через зростання постачань при слабкому попиті в Китаї і Європі, але ціни піднялися у вівторок, так як глава ОПЕК сказав, що картель може скоротити видобуток в 2015 році на 500.000 барелів на добу.

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"Чергова нарада ОПЕК пройде в листопаді, і якщо на ній вирішать скоротити видобуток, це буде першим зниженням з 2008 року.

Також ціни утримуються на стабільному рівні завдяки зниженню видобутку на родовищі ель-Шарара в Лівії після ракетного обстрілу території поблизу сусіднього з родовищем НПЗ потужністю 120.000 барелів на добу.

Експерти відзначають, що ринок чекає рішень ФРС і підсумків референдуму про незалежність Шотландії, який пройде в четвер.

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