Кремль для порятунку "Роснафти" хоче обнулити Фонд національного добробуту

Уряд РФ обговорює виділення "Роснафті" з Фонду національного добробуту (ФНБ) від 0,5 до 1 трлн рублів на викуп облігацій, пише "Комерсант" з посиланням на джерела.

При цьому, за даними газети, точний обсяг підтримки поки не визначений.

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснафта"В ФНБ такі гроші поки ще знайти можна, але це практично вичерпає обсяг доступних коштів фонду, не зарезервованих під конкретні проекти, зазначає видання.

Інвестпрограма "Роснафти", яку розглядали на нараді у прем'єра Дмитра Медведєва, в цілому схвалено", хоча "є нюанси по строкам здійснення конкретних пріоритетних проектів", заявив віце-прем'єр Аркадій Дворкович. За його словами, компанія тепер має право отримати кошти з ФНБ, але "спочатку повинна бути заявка". Джерела видання в уряді кажуть, що інвестпрограма, яка розглядалася у прем'єр-міністра, має статус "для службового користування" і "дуже обмежена кількість людей має доступ до неї".

Читайте такожКомпанії Росії масово скорочують штати співробітників на тлі санкцій ЗаходуПредставники Дворковича, Міненерго, відкритого уряду (розглядає інвестпрограми держкомпаній) і "Роснафти" від коментарів відмовилися.

Інвестпрограма "Роснафти" розписана на кілька років, але без конкретних дат, розповіли співрозмовники газети. За рахунок ФНБ можуть бути проведені модернізація НПЗ, будівництво ВНХК, часткове рефінансування кредитів іноземних банків, взятих на купівлю ТНК-ВР в 2013 році.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Раніше повідомлялося, що президент "Роснафти" Ігор Сечин звернувся до уряду з проханням про фінансову допомогу компанії. Сечін пропонує п'ять способів підтримки компанії. Найдорожчий для держави - викуп за рахунок ФНБ нових облігацій "Роснафти" на 1,5 трлн рублів. Необхідність такої допомоги Сєчін пояснює введеними проти компанії санкціями США.