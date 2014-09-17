Німецький автопром вимагає зниження залежності від російського газу

Президент Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) Маттіас Віссман закликав до скорочення залежності європейської промисловості від російської сировини, передає Deutsche Welle.

У разі, якщо Європі вдасться "в середньостроковій і довгостроковій перспективі стати більш незалежною від російських поставок газу", влада Росії це відчує, заявив він.

Читайте такожУ Росії визнали, що санкції надовго зупинять зростання економіки країниЩоб цього домогтися, Маттіас Віссман вважає за необхідне збільшити інвестиції у будівництво портових споруд для зберігання скрапленого газу, що поставляється в Німеччину з інших регіонів.

Читайте такожУ Росії готові провести тристоронню зустріч з газуНа його думку, зміни у сфері імпорту нафти і газу стануть більш ефективним важелем впливу на Москву, ніж прийняті Заходом санкції - тим більше, що такі штрафні заходи, як скорочення експорту з Європи в РФ нових автомобілів, негативним чином позначаються і на економічних показниках європейської промисловості.

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