Аналітики JP Morgan вважають, що Україна може пережити зиму без російського газу

Україна за рахунок власних ресурсів газу, поставок з Європи та економії зможе протриматися без поставок газу з Росії в найближчий опалювальний сезон 2014/2015 років за умови, що "Газпром" не заблокує так звані реверсні поставки палива в Україну з країн Євросоюзу.

Про це сказано у звіті аналітиків однієї з найбільших у світі фінансових компаній JP Morgan, текст якого має УНІАН.

Російський "Газпром" у червні поточного року повністю припинив поставки газу Україні через непогашений борг за раніше поставлене паливо, який він оцінив у 5,3 млрд дол. України оспорює розмір боргу і підвищення майже вдвічі ціни на російський газ з другого кварталу 2014 року у Стокгольмському арбітражному суді і намагається компенсувати недопоставки російського газу імпортом палива з Євросоюзу. JP Morgan в опублікованому цього тижня звіті оцінив дефіцит в імпорті газу в Україну в 11,5 млрд кубометрів, зазначивши, що він може бути покритий за рахунок запасів у сховищах, в яких міститься 16 млрд кубометрів газу.

"Незважаючи на те, що торік 58% газового імпорту припало на поставки з РФ, ми думаємо, що Україна із запасами газу, власним виробництвом і реверсними поставками зможе пережити нинішній опалювальний сезон без прямих поставок газу з Росії", - сказано в документі.

Згідно з прогнозами аналітиків, Україна в найближчі 12 місяців скоротить споживання газу за рахунок його економії і сповільнення економічного зростання принаймні на 10% - до 45 млрд кубометрів на тлі власного видобутку в 18,5 млрд кубометрів (з урахуванням втрати Криму) і поставок з Європи 15 млрд кубометрів газу.

За даними експертів, теоретично зі Словаччини, Угорщини та Польщі Україна може прокачувати аж до 24 млрд кубометрів газу за рік, проте на практиці, за їх даними, тільки словацький газопровід повністю завантажений, через що реальні поставки будуть меншими.

Водночас експерти визнають, що існує ризик припинення "Газпромом" поставок газу в Євросоюз через українську територію, що може заблокувати реверс газу для України з ЄС.

Минулого тижня з'явилися повідомлення від газових компанії Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії та Румунії про те, що "Газпром" почав поставляти менше газу, аніж компанії в нього замовляють.

Читайте такожПродан розраховує, що до листопада в українських сховищах буде 17,5 млрд кубів газу

Довідка УНІАН. У сучасній історії України Росія вже двічі перекривала поставки газу у 2009 і 2006 роках через спір щодо ціни палива. Востаннє в результаті конфлікту постраждав ряд країн Євросоюзу, які в січні постали перед майже двотижневим припиненням поставок через Україну.

Росія поставляє до ЄС близько 30% необхідного йому газу, половина з якого прокачується через територію України.

За даними оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз», запаси газу в українських підземних сховищах за тиждень з 6 по 13 вересня збільшилися на 1,7% - до 16,218 млрд кубометрів.