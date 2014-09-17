Українцям можуть компенсувати до 20% тіла кредиту на покупку електрокотлів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) пропонує компенсувати громадянам до 20% тіла кредиту, отриманого на купівлю котлів, для того, щоб стимулювати українців до переходу на електрообігрів.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону з посиланням на заступника міністра Андрія Білоусова.

За його словами, проект постанови Кабміну, який визначить порядок такого відшкодування, вже розроблений і найближчим часом буде розглянутий урядом.

Як уточнив Білоусов, проектом передбачено таку схему: фізична особа отримує кредит в «Ощадбанку», який, у свою чергу, формує реєстр позичальників і подає дані до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності). А вже Держенергоефективності адресно відшкодовуватиме позичальнику до 20% тіла кредиту, але не більше 5 тис. грн. Водночас заступник міністра зазначив, що для цих цілей уже виділено 50 млн грн.

«Виділені урядом 50 млн гривень дозволять залучити 200 млн гривень населення й, за розрахунками фахівців, 36 тисяч домогосподарств зможуть перейти на електроопалення, скориставшись цією можливістю», - цитує Білоусова прес-служба.

При цьому, на думку чиновника, завдяки запропонованим урядом компенсаціям, кількість домогосподарств, що міняють газові котли на електричні, збільшуватиметься щороку.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Держенергоефективності Сергій Савчук заявляв, що агентство направить 50 млн грн на компенсацію кредитів населенню, яке відмовлятиметься від використання в своїх будинках опалювальних котлів на природному газі, на користь котлів, що працюють на інших видах палива. За його словами, це допоможе населенню з невеликими доходами взяти кредит на вигідніших умовах, що в майбутньому дасть економію споживання газу в Україні, яка більше половини своїх потреб у «блакитному» паливі поповнює за рахунок імпорту. При цьому Савчук висловив надію, що ця програма запрацює до кінця цього року.

Російський «Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставки газу з Росії. Тому Україна розробляє реверсні маршрути поставок цього палива з Європи.

У таких умовах уряд ухвалив рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того, щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період. Крім цього, реалізація енергоефективних проектів покликана дозволити країні знизити залежність від імпортних поставок енергоресурсів.