Єврокомісія запропонувала провести газові переговори 27 вересня

Європейська комісія запропонувала провести тристоронні переговори щодо вирішення питань поставок газу до України і його транзиту до ЄС у форматі Україна-Росія-ЄС 27 вересня, однак російська сторона не давала згоди на такі переговори, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Європейська комісія запропонувала 27 числа (вересня), але російська сторона поки не підтвердила на сьогоднішній день своєї участі (нараді) та, швидше за все, не підтвердить», - сказав міністр.

Він зазначив, що Україну задовольняє будь-яка дата переговорів, крім 22-23 вересня, коли відбудеться засідання Ради міністрів країн - членів Європейського енергоспівтовариства, де Україна є головою.

«Щодо місця проведення, то вона буде узгоджена в рамках консультацій. Поки немає інформації про місце зустрічі, тому що навіть дата не узгоджена. Але, напевно, це буде одна з європейських країн», - сказав Продан.

Раніше представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлен Холзнер заявила, що Тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня в Берліні. Проте пізніше ця інформація була спростована. Водночас Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу висловив сподівання, що в найближчі дні на тристоронній зустрічі вдасться вирішити енергетичний конфлікт між Україною і Росією.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив голова уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією із пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.