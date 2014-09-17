Держкомпанія «Центренерго» збирається купувати вугілля в Росії по $80 за тонну
Ціна українського вугілля зараз становить близько 850 гривень за тонну, однак через військові дії на Донбасі та руйнування залізничної інфраструктури це вугілля неможливо доставляти на теплові станції компанії.
Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», яка експлуатує 3 теплоелектростанції, у зв'язку з дефіцитом вугілля через військові дії на Донбасі планує імпортувати вугілля з Росії за ціною 80 доларів за тонну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, повідомив представник компанії «Центренерго».
За його словами, ціна українського вугілля на сьогодні становить близько 850 гривень за тонну. Однак через військові дії на Донбасі і руйнування залізничної інфраструктури це вугілля неможливо доставляти на теплові станції компанії.
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Як зазначив представник «Центренерго», у компанії вже є напрацювання щодо майбутніх контрактів, але також є низка чинників, що перешкоджають закупівлі імпортного палива, а саме - через існуючі обмеження Національного банку України на купівлю валюти, бо всі розрахунки за контрактами на поставки імпортного палива здійснюються виключно у валюті. Тому представник компанії не зміг назвати конкретних термінів та обсягів поставки вугілля.