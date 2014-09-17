Держкомпанія «Центренерго» збирається купувати вугілля в Росії по $80 за тонну

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», яка експлуатує 3 теплоелектростанції, у зв'язку з дефіцитом вугілля через військові дії на Донбасі планує імпортувати вугілля з Росії за ціною 80 доларів за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, повідомив представник компанії «Центренерго».

За його словами, ціна українського вугілля на сьогодні становить близько 850 гривень за тонну. Однак через військові дії на Донбасі і руйнування залізничної інфраструктури це вугілля неможливо доставляти на теплові станції компанії.

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Як зазначив представник «Центренерго», у компанії вже є напрацювання щодо майбутніх контрактів, але також є низка чинників, що перешкоджають закупівлі імпортного палива, а саме - через існуючі обмеження Національного банку України на купівлю валюти, бо всі розрахунки за контрактами на поставки імпортного палива здійснюються виключно у валюті. Тому представник компанії не зміг назвати конкретних термінів та обсягів поставки вугілля.