Росія далі знижує поставки газу до Словаччини - обсяги впали на 23%

«SPP сьогодні знову одержала на приблизно 23% менше газу. Постачання всім клієнтам залишаються стабільними і гарантованими», - зазначив він у переданому агентству УНІАН повідомленні.

SPP заявила про зменшені приблизно на 10% постачання газу з РФ минулого тижня, відзначивши, що на приблизно такому ж рівні вони утримувались до початку поточного.

Читайте такожЗМІ: "Газпром" скоротив постачання газу до Словаччини вже на 25%Словаччина стала однією з п'яти країн, які публічно заявили про скорочення останнім часом газових постачань з РФ, разом з Польщею, Німеччиною, Австрією і Румунією.

Раніше у вересні британська Financial Times написала, що "Газпром" вирішив обмежити постачання газу Євросоюзу для того, аби заблокувати реверсні постачання палива Україні, якій він з червня припинив поставляти газ і яка за рахунок постачань з ЄС хоче покрити частину газового дефіциту. Найбільшими можливостями з постачання газу з ЄС для України володіє Словаччина, яка почала реверс з початку цього місяця.

Словаччина також є найбільш залежною з усіх 28 країн Євросоюзу від постачань російського газу, який займає близько 98% в імпорті цього палива в країну.