Міллер запевняє, що Росія постачає газ Європі в рамках договорів
Минулого тижня з'явилися повідомлення від газових компанії Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії та Румунії про те, що "Газпром" почав постачати менше газу, ніж вони замовляють.
Голова російського газового монополіста компанії "Газпром" Олексій Міллер запевнив президента Росії Володимира Путіна, що поставки російського газу споживачам Європи йдуть відповідно до договорів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського президента за підсумками зустрічі.
"Міллер поінформував президента РФ про поточну діяльність ВАТ «Газпром». Міллер, зокрема, доповів, що поставки газу споживачам Європи йдуть відповідно до договорів, а також поінформував главу держави про хід переговорів про поставки газу до Китаю і плани компанії з видобування у поточному році", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, словацька національна газова компанія SPP 17 вересня повідомила, що другий день поспіль одержала на 23% менше російського газу.
Минулого тижня з'явилися повідомлення від газових компанії Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії і Румунії про те, що "Газпром" почав поставляти менше газу, ніж компанії у нього замовляють.
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У вересні британська Financial Times написала, що "Газпром" вирішив обмежити поставки газу Євросоюзу для того, щоб заблокувати реверсивні поставки палива Україні За рахунок поставок з ЄС Україна хоче покрити частину газового дефіциту, якій виник через припинення «Газпромом» з червня поставок газу. Найбільші можливості з постачання газу з ЄС для України має Словаччина, яка почала реверс з початку цього місяця.
За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-липні 2014 року скоротився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 41,78 млрд куб. м, у липні 2014 року транзит природного газу скоротився порівняно з липнем 2013 року на 33% - до 5,209 млрд куб. м.