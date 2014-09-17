Міллер запевняє, що Росія постачає газ Європі в рамках договорів

Голова російського газового монополіста компанії "Газпром" Олексій Міллер запевнив президента Росії Володимира Путіна, що поставки російського газу споживачам Європи йдуть відповідно до договорів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського президента за підсумками зустрічі.

"Міллер поінформував президента РФ про поточну діяльність ВАТ «Газпром». Міллер, зокрема, доповів, що поставки газу споживачам Європи йдуть відповідно до договорів, а також поінформував главу держави про хід переговорів про поставки газу до Китаю і плани компанії з видобування у поточному році", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, словацька національна газова компанія SPP 17 вересня повідомила, що другий день поспіль одержала на 23% менше російського газу.

Минулого тижня з'явилися повідомлення від газових компанії Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії і Румунії про те, що "Газпром" почав поставляти менше газу, ніж компанії у нього замовляють.

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У вересні британська Financial Times написала, що "Газпром" вирішив обмежити поставки газу Євросоюзу для того, щоб заблокувати реверсивні поставки палива Україні За рахунок поставок з ЄС Україна хоче покрити частину газового дефіциту, якій виник через припинення «Газпромом» з червня поставок газу. Найбільші можливості з постачання газу з ЄС для України має Словаччина, яка почала реверс з початку цього місяця.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-липні 2014 року скоротився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 41,78 млрд куб. м, у липні 2014 року транзит природного газу скоротився порівняно з липнем 2013 року на 33% - до 5,209 млрд куб. м.