Китай розробив план збільшення видобутку сланцевого газу в 150 разів

Міністерство земельних і природних ресурсів КНР прогнозує збільшення видобутку сланцевого газу з нинішніх 200 млн кубометрів газу до 30 млрд кубометрів на рік до 2020 року, передає ПРАЙМ з посиланням на видання "Мэйжи цзінцзі синьвэнь".

Читайте такожРосія таємно фінансує кампанію проти видобутку сланцевого газу в Європі - генсек НАТО "Основною перешкодою виконання даної задачі є технологічне відставання Китаю. Якщо країні вдасться отримати необхідні технології, то видобуток палива буде стрімко зростати", - наводить видання думку аналітика SCI99 (провідне аналітичне агентство КНР в галузі енергетики) Ван Сяокуня.

Читайте такожВелика Британія скасувала заборону на видобуток сланцевого газуЯк зазначає газета, для видобутку сланцевого газу зараз у світі застосовується технологія гідравлічного розриву пластів землі, яка вимагає великої кількості водних ресурсів. Проте в Китаї вже зараз відчувається брак питної води. Крім того, в Китаї поки немає розгалуженої мережі трубопроводів, яка б дозволила видобутий газ відразу доставляти споживачеві.

Читайте також«Надра України» не збираються виходити з сланцевих проектів з Shell і ChevronВ доповіді Міністерства земельних і природних ресурсів КНР повідомляється, що за підсумками 2013 року в Китаї було видобуто 200 млн кубометрів сланцевого газу. У 2015 році відомство прогнозує збільшення видобутку цього виду палива до 6,5 млрд кубометрів.

Китайська компанія PetroChina (дочірня компанія Китайської національної нафтогазової корпорації - CNPC) розраховує підсилити конкуренцію з Sinopec в сфері видобутку сланцевого газу. В даний час незаперечним лідером з видобутку сланцевого газу в КНР є Sinopec, яка видобуває сланцевий газ в провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) на родовищі Фулін. У 2015 році Sinopec розраховує закінчити спорудження там виробничих потужностей, що дозволить збільшити обсяг видобутку газу до 5 млрд кубометрів на рік.

CNPC в даний час може видобувати не більше 100 млн кубометрів сланцевого газу на рік.

Китай зацікавлений у видобутку сланцевого газу, щоб зменшити залежність від імпорту газу.