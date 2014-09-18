"Газпром" не може збільшити поставки газу до Європи і знижує його видобуток

Найбільший у світі виробник газу "Газпром" повідомив, що знижує прогноз видобутку газу і виробництво у 2014 році, не маючи можливості задовольняти потреби Європи в додаткових обсягах палива, передає Reuters.

Проте експортер зможе виконати заявки на збільшення поставок від європейських клієнтів у міру зростання запасів газу в підземних сховищах Європи, що належать "Газпрому".

"Газпром" здійснює стабільні добові постачання європейським споживачам, ми повністю йдемо в наших контрактних зобов'язаннях. Ішлося (у запитах країн ЄС) про так звані додаткові обсяги", - сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з Путіним.

Це ж підтвердив у середу і представник Єврокомісії, який на умовах анонімності повідомив журналістам, що "Газпром" коригує обсяги поставок, однак не виходить за передбачені контрактами діапазони.

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Єврокомісія вважає, що запаси газу в сховищах на сьогодні дозволяють забезпечити попит, проте чиновники ЄС стурбовані подальшим розвитком ситуації.

"Газпром" обіцяє виконати свої зобов'язання щодо запасів газу: Міллер сказав, що зараз експортер закачав у свої європейські ПСГ 3,8 мільярда кубометрів і планує закачати 5 мільярдів.

"По мірі накопичення активного газу в наших ПСГ, ми зможемо задовольнити попит наших європейських споживачів", - додав голова "Газпрому".

Міллер сказав також, що концерн знизив прогноз видобутку на 2014 рік до 463 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» скоротив постачання газу до Польщі та Словаччини, а також підвищив ціну на газ для Угорщини. Три країни є ключовими постачальниками реверсного газу до України.