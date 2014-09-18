Обвал на ринку нафти триває

На світових торгах у четвер, 18 вересня, ціни на нафту продовжили падіння, передає Bloomberg.

Так, на торгах у Нью-Йорку вартість жовтневого контракту на WTI вже знизилася на 0,61 дол. за барель (-0,65%) - до 93,81 дол/бар., листопадового - на 0,56 дол. за барель (-0,6%) - до 92,64 дол./бар.

Ф'ючерс листопадової нафти сорту Brent на торгах у Лондоні подешевшав на 0,62 дол. за барель (-0,63%) і склав 98,35 дол./бар. Ціна Brent впала на 15% в порівнянні із зазначеним в червні 9-місячним піком $115,71 за барель.

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