Європарламент хоче остаточно заборонити будівництво «Південного потоку»

Європейський парламент закличе до продовження переговорів України, Росії та ЄС для вирішення спірних газових питань, а країни ЄС - скасувати заплановані угоди з Москвою в енергетичному секторі, зокрема, будівництво газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті спільної резолюції, яка буде винесена на голосування в Європейському парламенті у четвер.

„(ЄП) закликає до продовження тристоронніх переговорів щодо постачання газу в Україну, які були призупинені з червня; (ЄП) знову заявляє про необхідність забезпечити реверсне постачання газу з сусідніх держав ЄС в Україну”, - зазначається в проекті документу.

Крім того, Європарламент закличе ЄС розглядати питання зберігання газу, взаємопов’язаності та реверсних можливостей як стратегічні активи. „(ЄП) закликає держави-члени скасувати заплановані угоди з Росією в енергетичному секторі, зокрема будівництво газопроводу Південний потік”, - зазначається в проекті.

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Разом із тим ЄП наголосить на необхідності „радикально підвищити енергетичну безпеку, незалежність та стійкість до зовнішнього тиску ЄС шляхом консолідації енергетичних секторів, подальшого розвитку енергетичної інфраструктури в сусідніх країнах ЄС і розвитку енергетичних з'єднань між цими країнами і ЄС відповідно до цілей Енергетичного співтовариства і для реалізації проектів, які становлять спільний інтерес”.