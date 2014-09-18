Запаси вугілля на ТЕС продовжують скорочуватися

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 8 по 15 вересня скоротилися на 2,4% - до 1,999 млн тонн із 2,048 млн тонн, що пов'язано з різким скороченням видобутку вугілля на Донбасі, де через дії російських терористів зупинилася більшість шахт.

Про це йдеться в повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, із 8 по 15 вересня запаси мазуту на складах ТЕС збільшилися до 106,48 тис. тонн із 106,45 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення проводитимуться за узгодженими з облдержадміністрацією графіками аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

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Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.