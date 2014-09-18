Україна через дефіцит вугілля обмежила експорт електроенергії на 50%

Міністерство енергетики і вугільної промисловості через дефіцит енергетичного вугілля, більша частина якого видобувається в зоні бойових дій на сході України, обмежило експорт електроенергії на 50%.

«Ми обмежили на 50%». Про це повідомив УНІАН міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

Як повідомив УНІАН заступник директора національної енергетичної компанії «Укренерго» Сергій Корнюшев, експорт електроенергії у напрямку «Добротворська ТЕС – Польща» на сьогодні не здійснюється.

«Добротвор має нуль», - сказав він.

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Водночас Продан зазначив, що на даний момент ситуація в енергосистемі України не настільки критична, щоб запроваджувати тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках.

«Ще не така критична маса для того, щоб ми почали запроваджувати графіки (обмеження електропостачання – УНІАН). Ми готуємося до цього, але поки що не та ситуація», - сказав Продан.

За словами міністра, Міненерговугілля веде переговори з обленерго, щоб ті в свою чергу, домовилися про зниження споживання електроенергії в своїх регіонах.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.