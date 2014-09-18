Продан розраховує протягом місяця закачати в сховища 1,2 млрд кубів газу з ЄС

Україна, в підземних сховищах якої на сьогодні знаходиться близько 16,3 млрд кубометрів природного газу, розраховує до початку опалювального сезону закачати ще 1,2 млрд кубометрів блакитного палива з ЄС.

«Так, 1,2 млрд ми ще закачаємо. Буде 17,3-17,5 млрд в ПСГ», - повідомив УНІАН міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

За його словами, міністерство розраховує протягом місяця закачати цей обсяг у сховища.

Водночас міністр підкреслив, що початок опалювального сезону регулюватиметься.

«Сьогодні ми будемо регулювати початок опалювального сезону, узгоджувати. Скажімо так, щоб наперед не включати опалювальний сезон, де це можна зробити», - сказав Продан.

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Довідка УНІАН. Україна має три маршрути поставок газу з Європи: польський, угорський і словацький.

Середньодобові обсяги поставок газу із Словаччини становлять 26 млн. кубометрів при максимальних 27 млн. куб. м, з Угорщини – 3-4 млн. кубометрів при максимальних 16 млн. куб. м на добу, з Польщі – 5 млн. кубометрів, що є максимально можливим обсягом добового прокачування.