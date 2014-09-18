Генпрокуратура закрила кримінальну справу проти екс-глави «Нафтогазу» Бакуліна

Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-глави найбільшої державної енергетичної компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна і ряду топ-менеджерів компанії.

Про це йдеться в постанові Генпрокуратури, яким володіє УНІАН.

Згідно з документом, Бакуліна, його заступника Геннадія Юр'єва і главу департаменту реалізації газу НАК «Нафтогаз України» Валентина Франчука підозрювали у зловживанні службовим становищем, наслідком якого стало нанесення збитку компанії в розмірі 1,948 млрд грн.

Крім того, суддя зняв арешт на гроші, рухоме і нерухоме майно Бакуліна, а також зупинив розшук Юр'єва і Франчука.

Зокрема, знято арешти на 19 рахунків Бакуліна в українських банках, а також знято арешт на майно, що належить Бакуліну: два будинки під Києвом, квартиру в Лисичанську (Луганська обл.), квартиру в центрі Києва, автомобіль Porshe Cayenne S.

Крім того, знято арешти з 7 рахунків Юр’єва в українських банках, із квартири в Києві та автомобіля Lexus LX 470.

«Кримінальне провадження стосовно Бакуліна Євгена Миколайовича … закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364 КК України», - сказано в постанові Генпрокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, йдеться про договір на поставки природного газу між «Нафтогаз України» і компанією «ГазУкраїна-Комерс», підконтрольною скандальному бізнесмену Сергію Курченку.

Згідно з документом, у березні 2012 року «Нафтогаз» в особі першого заступника голови Володимира Тріколіча уклав із «ГазУкраїна-Комерс» (Крим, Сімферополь) договір на купівлю-продаж газу. Згідно з умовами договору, «Нафтогаз» зобов'язався передати у власність «ГазУкраїна-Комерс» у період із 1 квітня по 31 грудня 2012 року 340 млн кубометрів природного газу за ціною 3 528,8 грн за тис. кубометрів. Загальна вартість договору – майже 2 млрд грн.

У червні 2012 року «ГазУкраїна-Комерс» направило лист «Нафтогазу» з пропозицією купівлі 2 млрд кубометрів природного газу з гарантією оплати.

Франчук, знаючи, що «ГазУкраїна-Комерс» не здійснила 100% передоплату, дав вказівку про відпуск газу шляхом візування акту прийому-передачі «блакитного палива» в підземних сховищах «Укртрансгазу» обсягом 1 млрд грн на суму 3,529 млрд грн. Після чого заступник Бакуліна Геннадій Юр’єв підписав додатковий договір із компанією Курченка на ці ж 1 млрд кубометрів.

Впродовж жовтня 2012 року – лютого 2013 року «ГазУкраїна-Комерс» перерахувала «Нафтогазу» 2,11 млрд грн як оплату за поставлений газ. Залишок грошей у розмірі 1,42 млрд грн й досі не перераховано. Заборгованість «ГазУкраїна-Комерс» із урахуванням штрафних санкцій становить 1,948 млрд грн.