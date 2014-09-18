«Центренерго» завантажать повністю імпортним паливом

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує весь обсяг вугілля з Південно-Африканської Республіки в розмірі 1 млн тонн відвантажити державній енергогенеруючій компанії «Центренерго», яка експлуатує три теплові електростанції.

«Центренерго» ми плануємо завантажити повністю імпортним паливом. 1 млн тонн вугілля компанії треба до кінця року», - сказав УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

За його словами, закупівлю вугілля веде державна компанія із зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».

При цьому міністр зазначив, що пропускна спроможність України через морські порти становить 400 тис. тонн на місяць.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період приступає до імпорту енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську й Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.