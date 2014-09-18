Роботу Луганської ТЕС частково відновили після артобстрілу

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, частково відновив роботу Луганської ТЕС, трансформатор якої згорів 17 вересня в результаті артобстрілу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Антикризового штабу ДТЕК Дмитро Сахарук, зазначивши, що електростанція забезпечує електроенергією 1 млн жителів на півночі Луганської області.

«Енергетики ДТЕК Луганської ТЕС у найкоротші терміни відновили роботу двох блоків електростанції... Йде поступове підключення споживачів, живлять усі шахти, водоканали, відновлюється мобільний зв'язок», - сказав Сахарук.

За його словами, в результаті артобстрілу повністю згорів трансформатор ТЕС, після чого енергетики переключили її на резервний трансформатор.

Також Сахарук повідомив, що зараз у Луганській області без світла залишаються близько 500 тисяч людей, у Донецькій області – 120 тисяч у 52 населених пунктах.

Читайте такожМісто Щастя значно зруйноване через обстріли

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в місті Щастя Луганській області на Луганській ТЕС через влучення снаряда виникла пожежа, яка призвела до зупинки її роботи.

На сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення в п'ятницю, 5 вересня, режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».