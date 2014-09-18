Роботу Луганської ТЕС частково відновили після артобстрілу
17 вересня в місті Щастя на Луганській ТЕС через попадання снаряда виникла пожежа, яка призвела до припинення її роботи
Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, частково відновив роботу Луганської ТЕС, трансформатор якої згорів 17 вересня в результаті артобстрілу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Антикризового штабу ДТЕК Дмитро Сахарук, зазначивши, що електростанція забезпечує електроенергією 1 млн жителів на півночі Луганської області.
«Енергетики ДТЕК Луганської ТЕС у найкоротші терміни відновили роботу двох блоків електростанції... Йде поступове підключення споживачів, живлять усі шахти, водоканали, відновлюється мобільний зв'язок», - сказав Сахарук.
За його словами, в результаті артобстрілу повністю згорів трансформатор ТЕС, після чого енергетики переключили її на резервний трансформатор.
Також Сахарук повідомив, що зараз у Луганській області без світла залишаються близько 500 тисяч людей, у Донецькій області – 120 тисяч у 52 населених пунктах.
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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в місті Щастя Луганській області на Луганській ТЕС через влучення снаряда виникла пожежа, яка призвела до зупинки її роботи.
На сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення в п'ятницю, 5 вересня, режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.
Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».