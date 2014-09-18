«Енергоатом» реорганізував «Енергоефективність» в «Атомприлад»

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» своїм рішенням реорганізувало відокремлений підрозділ «Енергоефективність» у відокремлений підрозділ «Конструкторське бюро атомного приладобудування та спеціального обладнання» (скорочено ВП «КБ «Атомприлад» - УНІАН), повідомили УНІАН у прес-службі "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняло "з метою підвищення конкурентоспроможності компанії на ринку товарів та послуг, організації виробництва імпортозамінного обладнання на виробничих потужностях «Енергоатому», вдосконалення структури управління для забезпечення більш ефективного використання інженерно-конструкторського та інженерно-технічного потенціалу компанії".

Також компанія затвердила нову організаційну структуру ВП «КБ «Атомприлад».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня «Енергоатом» спільно з підприємством «Турбоатом», завод «Електроважмаш» і заводом ім. Малишева домовилися приступити до реалізації програми імпортозаміщення обладнання АЕС України.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток в порівнянні з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.