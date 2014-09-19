У Росії назвали дату тристоронньої зустрічі щодо газу

Чергова тристороння зустріч у форматі РФ-Україна-ЄС щодо газу відбудеться 26 вересня в Берліні, ця дата поки що влаштовує всі сторони.

Про це заявив журналістам у Сочі глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РИА Новости.

«Двадцять шостого числа в Берліні», - сказав Новак, відповідаючи на питання про терміни проведення тристоронньої зустрічі Росії, ЄС і України щодо газу.

«Наша позиція залишається колишньою - погашення заборгованості за листопад-грудень (2013 року), часткове погашення за травень квітень, сумарно приблизно два мільярди доларів», - зауважив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня в Берліні. Однак Росію ця дата не влаштувала.

Європейська комісія запропонувала провести тристоронні переговори щодо розв'язання питань поставок газу до України і його транзиту в ЄС у форматі Україна-Росія-ЄС 27 вересня, однак російська сторона не давала згоди на такі переговори

Міністр енергетики України Юрій Продан зазначив, що нашу країну задовольняє будь-яка дата переговорів, крім 22-23 вересня, коли відбудеться засідання Ради міністрів країн - членів Європейського енергоспівтовариства, де Україна є головою.

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