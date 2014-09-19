Нафта продовжує дешевшати на тлі заяв ОПЕК і ситуації на Близькому Сході

На світових торгах у п'ятницю, 19 вересня, ціни на нафту Brent знижуються, але зростуть за тиждень вперше за три тижні завдяки можливому зниженню видобутку ОПЕК, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,02 до $97,68 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,07 до $93,00 за барель.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Ціни на нерухомість у Китаї знижуються, а запаси нафти в США значно зросли минулого тижня і можуть підвищитися ще більше через початок сезонної профілактики на НПЗ.

Експерти не виключають невелике підвищення цін за рахунок зимового зростання споживання, а також напруженої ситуації на Близькому Сході, де Ісламська держава взяла під контроль значну частину Іраку і Сирії. Сенат США проголосував за надання допомоги сирійській опозиції, яка бореться з радикальними ісламістами.

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