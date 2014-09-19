"Лукойл" планує закрити угоду з продажу АЗС в Україні за $300 млн у вересні

"Лукойл" очікує закриття угоди з продажу 240 АЗС в Україні за 300 млн доларів до кінця вересня 2014 року. Про це заявив глава компанії Вагіт Алекперов в рамках міжнародного інвестиційного форуму в Сочі, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожПід санкції США потрапили російські гіганти "Газпром", "Лукойл" і "Роснефть"За його словами, в даний час угода перебуває на узгодженні в антимонопольній службі України.

"Ми очікуємо, що операція буде закрита до кінця поточного місяця", - сказав він, додавши, що продаж АЗС очікується по балансовій вартості, що становить суму в межах $300 млн.

Читайте також«Лукойл» хоче купити у «Транснефти» трубопровід, що йде через Україну "Лукойл" в липні поточного року досяг угоди з австрійською компанією AMIC Energy Management GmbH (AMIC) про продаж їй 100% "Лукойл-Україна", що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України.

Опитані УНІАН експерти і учасники нафтового ринку схиляються до думки, що «Лукойл», прагнучи захистити свої активи від санкцій, укладає угоди, подібні до цієї. Проте фактичний контроль над підприємствами все-одно залишається за «Лукойлом».

Компанії «Лукойл» належать 6 нафтопереробних заводів в Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 млн тонн нафти в рік.