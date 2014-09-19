Видобуток газу в Україні зріс до 13,2 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні в січні-серпні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,8% - до 13,2 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в серпні порівняно з серпнем 2013 року збільшилася на 2,9% - до 1,7 млрд кубометрів, а в порівнянні з липнем поточного року знизилася на 0,6%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

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