Компанію, пов'язану з «сім'єю», можуть виключити зі сланцевих проектів

Національна акціонерна компанія "Надра України" пропонує виключити компанію «СПК-Геосервіс», яку ЗМІ пов'язують з оточенням екс-президента Віктора Януковича, зі складу учасників договору про спільний розподіл продукції (СРП) при видобутку сланцевого газу в Україні через невиконання зобов'язань з фінансування компаній «Надра Олеська» і «Надра Юзівська».

Про це на прес-конференції повідомив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович, додавши, що «СПК-Геосервіс» є власником 10% акцій компаній «Надра Олеська» і «Надра Юзівська», які уклали договори з компаніями Shell і Chevron про спільний видобуток газу в країні.

«Стан фінансово-господарської діяльності" Надра Юзівська "і" Надра Олеська "на сьогодні незадовільний, бо там великі борги та заборгованість із зарплати. При цьому «СПК-Геосервіс» брала на себе зобов'язання щодо стовідсоткового фінансування реалізації цих підприємств», - сказав Климович.

«Таким чином, «СПК-Геосервіс» не виконує своїх обов'язків, і її треба виключити зі складу учасників угоди про СРП», - наголосив Климович, додавши, що ця компанія відмовляється добровільно вийти з договору про СРП.

За його словами, «СПК-Геосервіс» не може бути учасником такого важливого для країни проекту, оскільки на додачу до боргів із зарплати має проблеми з правоохоронними органами.

Також Климович повідомив, що Shell і Chevron отримали звернення з приводу виключення зі спільних договорів «СПК-Геосервіс» і на початку жовтня мають повідомити «Надра України» про свою згоду або відмову від здійснення цієї процедури.

«Вони в принципі не заперечують, проте хочуть, щоб це пройшло мирно і без судових спорів», - резюмував Климович.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

«Надра Юзівська» створено державною НАК «Надра України» (90%) і маловідомою компанією «СПК-Геосервіс» (10%).

5 листопада 2013 року було підписано угоду між американською нафтогазовою компанією Chevron і «Надра Олеська», яка також частково належить держпідприємству «Надра України».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.