«Надра України» потребує 0,5 млрд грн для переоснащення геологорозвідувальних підприємств

Національній акціонерній компанії «Надра України» необхідно близько 500 млн. грн. для технічного переоснащення підлеглих компанії геологорозвідувальних підприємств, які через нестачу бюджетного фінансування за останні кілька років значно знизили потенціал щодо проведення геологорозвідки.

Про це на прес-конференції повідомив голова правління компанії Ярослав Климович.

«На сьогодні галузь, як і наші дочірні підприємства, переживає важкі часи. Це обумовлено тим, що за останні роки різко скорочувалося бюджетне фінансування. Це призвело до того, що на сьогодні технічний потенціал компанії є негативним», - сказав Климович.

За його словами, підприємствам компанії через низьке фінансування доводиться надавати послуги в непрофільному напрямі, оскільки основні їх функції – геологорозвідка - довгий час не здійснюються.

«Пріоритетом на сьогодні для нас є технічне переоснащення наших підприємств для відновлення їх дієздатності, щоб вони могли повноцінно працювати на ринку геологорозвідувальних послуг... Орієнтовно нам треба до півмільярда гривень», - сказав голова правління «Надра України».

При цьому він нагадав, що компанія є учасником угоди про спільний розподіл продукції з компанією Chevron, проте через застарілі основні фонди умови спільної роботи можуть погіршитись.

«Для того, щоб виконувати роботи на замовлення Chevron, яка сьогодні працює виключно за стандартами світового масштабу, треба мати відповідне технічне устаткування. А з нашим оснащенням, я думаю, нас не допустять навіть до участі в тендері», - зазначив Климович.

З його думкою погодився присутній на прес-конференції голова Державної служби геології та надр України Дмитро Кащук, який повідомив, що компанія Chevron поставила жорсткі кваліфікаційні умови для компанії-переможниці. Однією з них є проведення сейсмічних робіт на великій площі.

Як повідомляв УНІАН, «Надра України» розраховує на збільшення видобутку природного газу в країні за рахунок відновлення експлуатації свердловин, закриття яких проводилося до 2014 року.

Крім того, компанія шукає інвесторів для розробки 15 нафтогазових і титанових родовищ, спецдозволи на користування якими мають її дочірні підприємства.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищенню ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.